POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Unfallverursacher

Birkenfeld (ots) - Am Samstag dem 01.02.2025 kam es im Zeitraum von 14:40 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka in der Brückener Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Aus-/Einparken in eine Parklücke den dort abgestellten Skoda des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen. Rückfragen ...

