Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebestour in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Am gestrigen Samstag kam es um die Mittagszeit in der Nähe des Luisenparks zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Dabei wurden eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld, sowie Schmuck, Designer- Accessoires und ein hochwertiges Fahrrad im Wert von insgesamt etwa 65.000,- Euro entwendet. Der oder die Täter sind hierbei zielgerichtet und möglicherweise mit Insider-Wissen vorgegangen. So wurden diverse gut verborgene Aufbewahrungsorte geöffnet und die Beute entnommen. (MP)

