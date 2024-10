Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Unfallflucht in Brötzingen gesucht

Ein unbekanntes Fahrzeug hat in der Zeit von Sonntag auf Montag einen geparkten erheblich beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrzeugführer ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand touchierte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen Sonntag, 21:00 Uhr, und Montag, 15:45 Uhr, in der Dietlinger Straße einen geparkten Golf. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt in unbekannte Richtung. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Aufgrund des massiven Unfallgeschehens wurde unter anderem die Frontstoßstange abgerissen.

Die Unfallspuren am Golf lassen auf ein größeres, grünes Fahrzeug schließen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231/186-3111 an die Verkehrspolizeiinspektion zu wenden.

