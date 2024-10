POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Diebstahl aus Baustellencontainer - Zeugen gesucht

Remchingen (ots) - Großes Glück hatte am Freitagvormittag eine Frau aus dem westlichen Enzkreis. Am Telefon wurde der Dame vorgegaukelt, ihre Schwiegertochter wäre in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Nun sei zur Abwendung einer Haftstrafe eine Kaution von 30.000 Euro zu bezahlen. Die Frau wurde am Telefon ...

mehr