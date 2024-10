Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Mutmaßlich alkoholisiert Unfall verursacht

Eutingen im Gäu (ots)

Ein 32-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen mutmaßlich unter Alkohol einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren.

Mit derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Fahrer eines Renault gegen 02:00 Uhr in der Stauffenbergstraße im Ortsteil Rohrdorf unterwegs gewesen sein, als er beim Versuch sein Fahrzeug zu wenden, gegen einen Zaun fuhr und dieser in der Folge auf ein geparktes Auto fiel. Im Anschluss soll der 32-Jährige seine Fahrt in Schlangenlinien fortgesetzt haben. Beamte des Polizeirevier Horb gelang es, dem Fahrer an seiner Wohnanschrift habhaft zu werden. Dabei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest, weshalb dieser in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Da sich der 32-Jährige mit den Maßnahmen der Beamten augenscheinlich nicht einverstanden zeigte, widersetzte sich dieser zunächst der Festnahme. Den Fahrer erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell