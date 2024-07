Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit mehreren Fahrzeugen

Gotha (ots)

Eine 85-jährige Dame stieß am gestrigen Nachmittag gleich mit mehreren Fahrzeugen in der Liebetraustraße zusammen. Sie verlor während der Fahrt die Kontrolle über ihren Mitsubishi und stieß infolgedessen mit drei geparkten PKW zusammen. Eines der Fahrzeuge war ein Mercedes, der anschließend aufgrund des Zusammenstoßes mit einem ebenfalls geparkten VW kollidierte. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Sowohl das Fahrzeug der Verursacherin als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ursächlich für den Verlust der Fahrzeugkontrolle könnte möglicherweise ein plötzliches gesundheitliches Problem der 85 Jahre alten Frau gewesen sein, da ihr Fahrzeug zuvor in der Sonne stand und daher stark aufgeheizt war. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass sich die Temperatur in Fahrzeugen bei anhaltender, direkter Sonneneinstrahlung extrem steigern kann, was bei anschließendem Fahrtantritt, insbesondere mit unzureichender Flüssigkeitszufuhr, schnell zu gesundheitlichen Problemen führen kann. (db)

