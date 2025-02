Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Tübingen:

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Kleiststraße ist am Freitagabend (31.01.2025) ein 36-Jähriger festgenommen worden. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ihm wird zur Last gelegt, zwischen 19.10 Uhr und 21.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Gebäudes eingedrungen zu sein und daraus verschiedene Gegenstände gestohlen zu haben. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und alarmierte die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten die Einsatzkräfte den 36-Jährigen unweit des Tatorts vorläufig festnehmen. In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten zudem mögliches Diebesgut von noch unbekanntem Wert, darunter Handtaschen und Kleidung, das sichergestellt wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der chilenische Staatsangehörige, der nach derzeitigem Kenntnisstand über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, am Samstagmittag (01.02.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 36-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zur Zuordnung des Diebesguts und zu möglichen Komplizen des Einbrechers, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell