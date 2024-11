Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vollbesetzter Pkw flüchtet vor Verkehrskontrolle in Hannover-Bornum und kann in Hannover-Wettbergen gestellt werden.

Hannover (ots)

Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle verursachte ein Autofahrer am Sonntag, 17.11.2024, einen Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug. Im Rahmen der weiteren Verfolgung konnte der 31-jährige Fahrer durch Polizeikräfte gestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover entschloss sich eine Polizeistreife des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen gegen 03:00 Uhr zu einer Verkehrskontrolle eines 5er BMW. Auf der Bornumer Straße entzog sich der 31-jährige Fahrer des voll besetzten BMW der Kontrolle und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Deisterkreisel. Der 31-Jährige aus Ronnenberg missachtete auf seiner weiteren Fahrt über den Ricklinger Kreisel und den Tönniesbergkreisel mehrere rote Ampeln. Als der BMW auf der Hamelner Chaussee kurzzeitig zum Stehen kam, versuchten die Beamten den Pkw an der Weiterfahrt zu hindern, indem sie den Funkstreifenwagen quer über die Fahrbahn stellten. Durch das unerlaubte Umfahren des Streifenwagens kam es schließlich zum Verkehrsunfall, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Trotz des Unfalls fuhr der 31-Jährige weiter und konnte durch weitere Polizeikräfte in der Straße "Im Hellerloh" angehalten und kontrolliert werden.

Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde der Fahrer wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr in den Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen hat der Verkehrsunfalldienst Hannover mehrere Strafverfahren eingeleitet und die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. /pol, nash

