Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter Autofahrer flüchtet bei Verfolgungsfahrt vor Polizei

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 14.11.2024, ist in Hannover ein unbekannter Täter mit einem Pkw vor der Polizei geflüchtet und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover wurde eine Streifenwagenbesatzung des PK Hannover-Nordstadt gegen 20:45 Uhr im Bereich der Straßen Am Kläperberg Ecke Weidendamm auf einen weißen Seat Leon Cupra aufmerksam, dessen Fahrer bei Rot über die dortige Ampel fuhr.

Aufgrund dessen sollten Fahrer und Fahrzeug kontrolliert werden. Trotz des eingeschalteten Blaulichts und des "Stopp Polizei"-Signals am Streifenwagen beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug und flüchtete. Die anschließende Verfolgungsfahrt ging über den Engelbosteler Damm, die Kopernikusstraße und auf den Weidendamm. Ungeachtet weiterer Anhalteversuche der Polizei setzte der Autofahrer seine Flucht über die Bodestraße, die Haltenhoffstraße, die Straße Auf dem Loh, den Engelbosteler Damm, die Haltenhoffstraße, den Herrenhäuser Kirchweg und die Nienburger Straße in Richtung des Königsworther Platzes fort. Hierbei nahm der Fahrer keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger, die zur Seite springen mussten, um nicht überfahren zu werden. Am Königsworther Platz fuhr er in den Gegenverkehr und weiter über den Bremer Damm und die Bundesstraße (B) 6 in Richtung Hannover-Herrenhausen bzw. Stöcken. Nachdem das Auto die B 6 an der Abfahrt Stöckener Straße verließ und in die Straße Hasenberg einbog, verloren die Beamten das Auto kurzzeitig aus den Augen. Im Rahmen anschließender Fahndungsmaßnahmen konnte das Fluchtauto an der Kreuzung der Stöckener Straße Ecke Fuhsestraße stehend festgestellt werden. Als ein Polizeibeamter an das Fahrzeug herantrat, beschleunigte der Fahrer erneut sein Fahrzeug. Der Beamte gab einen Schuss in Richtung des erneut flüchtenden Fahrzeuges ab, die Besatzung nahm wieder die Verfolgung auf. Zwischenzeitlich befuhr der Flüchtende mit seinem Seat den Gehweg der Stöckener Straße, obwohl dort Fußgänger liefen. Diese konnten einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite verhindern. Im Bereich der Auffahrt zur B 6 verunfallte der verfolgende Streifenwagen, sodass der Seat-Fahrer in Richtung Hannover-Linden flüchten konnte. Später stellten Fahndungskräfte das Auto im Bereich einer Tankstelle am Tönniesberg fest und nahmen frische Unfallspuren an diesem wahr. Trotz weiterführender Fahndungsmaßnahmen der Polizei ist der Fahrer bislang unbekannt.

Die Einsatzkräfte beschrieben ihn als ca. 30 Jahre alt mit schwarzen, nach hinten gegelten Haaren und einem Drei- bis Fünftagebart.

Das Fluchtfahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und nach Spuren untersucht.

Im Rahmen des gesamten Einsatzes wurde niemand verletzt.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Verkehrsunfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum flüchtigen Autofahrer geben können oder Foto- bzw. Videoaufnahmen vom Geschehen besitzen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell