POL-H: Zeugenaufruf: Holzverschlag in Brand geraten - Feuer schlägt auf Doppelhaus über

Hannover (ots)

Am Montag, 11.11.2024, geriet ein Holzverschlag an einer Doppelhaushälfte in Sehnde, Ortsteil Haimar, in Brand. Das Feuer schlug auf das Haus über. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 150.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr ein Holzverschlag an einer leerstehenden Doppelhaushälfte in der Neue Straße in Sehnde, Ortsteil Haimar, in Brand. Das Feuer wurde durch einen 47-jährigen Haimarer entdeckt. Dieser alarmierte unverzüglich die Bewohnerinnen und Bewohner der anderen Doppelhaushälfte. Durch hinzugerufene Rettungskräfte wurde das Feuer gelöscht.

Anwohnende wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Nachdem die Brandermittler den Brandort untersuchten, leiteten sie ein Strafverfahren wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung ein. Einzelheiten hierzu sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder auch zu vorangegangenen Feststellungen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ms

