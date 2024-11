Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Täter wegen Diebstahls und EC-Karten-Betrugs gesucht

Hannover (ots)

Mit Hilfe von Bildern aus Bankautomaten fahndet die Polizei Hannover nach einem Betrüger. Er steht im Verdacht, am Freitag, 26.07.2024, die Geldbörse einer 67-Jährigen aus ihrem Rucksack entwendet und mehrere Abbuchungen mit EC-Karten durchgeführt zu haben. Es entstand dadurch ein Gesamtschaden von ca. 4.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen der Taten.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hielt sich die damals 67-Jährige gegen 15:30 Uhr in einem Kiosk am Vahrenwalder Platz auf. Nach dem Bezahlen steckte sie ihre Geldbörse in ihren Rucksack. Am nächsten Morgen stellte sie schließlich fest, dass diese entwendet wurde.

Zwischenzeitlich hob der unbekannte Täter bis zur Sperrung der EC-Karten mehrmals Geld ab und erwarb mehrere Fahrkarten für den ÖPNV. Hierbei wurden Geldsummen im niedrigen drei- bis vierstelligen Bereich an Bankautomaten in der Vahrenwalder Straße, am Ernst-August-Platz und der Badenstedter Straße abgehoben.

Überwachungsaufnahmen der Bankautomaten zeichneten dabei den unbekannten Täter auf.

Nach Ausschöpfung aller polizeilicher Ermittlungsansätze erhofft sich die Polizei durch die Veröffentlichung neue Ermittlungsansätze. Hierfür wurde ein Beschluss des Amtsgerichts Hannover zur Veröffentlichung der Lichtbilder des unbekannten Täters erwirkt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Taschendiebstahls und Computerbetrugs eingeleitet, die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /pol, nash

