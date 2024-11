Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Springe ist am Freitag, 08.11.2024, ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 39-Jährige kollidierte auf der Bundesstraße (B) 217 mit einem vorausfahrenden Traktor. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 39-jährige Bad Münderer gegen 20:30 Uhr die B 217 aus Richtung Domäne Dahle kommend in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Eldagsener Straße und Völksener Straße kollidierte der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit einem vor ihm fahrenden Traktor eines 26-jährigen Wennigsers. Dadurch verkeilte sich das Auto unter einem am Traktor angehängten landwirtschaftlichen Gerät, sog. Grubber. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und blieben entgegen der Fahrtrichtung stehen. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Autofahrer unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Der leicht verletzte Traktorfahrer wurde ebenso mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B 217 in Fahrtrichtung Hannover bis um 06:00 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, ms

