POL-H: Ahlem: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Stadtbahn - 45-Jähriger schwer verletzt

Hannover (ots)

Im hannoverschen Stadtteil Ahlem ist am Sonntagabend, 10.11.2024, ein 45-jähriger Fahrer eines Citroën C2 mit seinem Fahrzeug mit einer Stadtbahn kollidiert und mehrere Meter mitgeschleift worden. Dabei wurde er schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 45-jährige Fahrer eines Citroën C2 aus Seelze gegen 19:40 Uhr die Carlo-Schmid-Allee aus Richtung Eichenbrink kommend. An der Kreuzung wollte er in die Heisterbergallee abbiegen und ordnete sich dazu bei Grünlicht auf der Linksabbiegerspur ein. Während des Abbiegevorgangs entschied er sich aus bisher ungeklärter Ursache um und fuhr stattdessen geradeaus weiter in die Carlo-Schmid-Allee. Für diese Fahrtrichtung zeigte die Ampel jedoch Rot, da sich von rechts eine vorrangberechtigte Stadtbahn der Linie 10 näherte. Der Pkw wurde von der Stadtbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste die Stadtbahn und kam außerhalb der Gleise zum Stehen.

Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ersthelfer zogen ihn aus dem stark beschädigten Wrack und leisteten ihm Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Polizei, die die Erstversorgung fortführte. Der 45-Jährige kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Klinikum. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der 25-jährige Stadtbahnführer sowie die Fahrgäste der Bahn blieben unverletzt.

An der Unfallstelle entstand erheblicher Sachschaden: Neben dem Pkw und der Stadtbahn mit einem Gesamtschaden von etwa 52.500 Euro wurden auch ein Strommast, ein Schaltkasten und der Gleisbereich im Wert von rund 10.000 Euro beschädigt. Die Bergung der entgleisten Stadtbahn erfolgte in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr und dauerte mehrere Stunden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Heisterbergallee gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, pol

