Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Täter erbeuten Kaffeevollautomaten aus geparktem Lkw

Hannover (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 05./06.11.2024, haben unbekannte Täter in Hannover Kaffeevollautomaten aus einem geparkten Lkw erbeutet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 78.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei parkte der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug am 05.11.2024 gegen 20:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Bundesautobahn (BAB) 2, Fahrtrichtung Dortmund, im Bereich von Hannover und legte sich schlafen. In den darauffolgenden Stunden öffneten die unbekannten Täter gewaltsam den Lkw und entwendeten aus diesem eine niedrige dreistellige Anzahl von Kaffeevollautomaten. Am 06.11.2024 gegen 05:00 Uhr bemerkte der Lkw-Fahrer das Fehlen der Automaten. Aufgrund der Örtlichkeit und großen Menge geht die Polizei davon aus, dass das Diebesgut durch mehrere Täter mit einem bereitgestellten Kraftfahrzeug abtransportiert wurde.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zum möglicherweise von den Tätern genutzten Kraftfahrzeug oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei dem Einsatz- und Streifendienst Bundesautobahn unter der Telefonnummer 0511 109-8932 zu melden. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell