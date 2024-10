POL-PB: Einbruch in Getränkemarkt

Paderborn (ots) - (mb) Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto an der Ecke Heierstraße/Im Bogen sind am Mittwochabend drei Fahrgäste verletzt worden. Die bislang unbekannte Autofahrerin flüchtete vom Unfallort. Ein 26-jähriger Busfahrer fuhr gegen 19.55 Uhr auf der Heierstraße in Richtung Kasseler Straße. Aus der Einmündung Am Bogen bog ein Auto aus ...

mehr