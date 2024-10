Polizei Paderborn

POL-PB: Senior an Brandverletzungen verstorben

Paderborn (ots)

(mb) Nach dem Brand in einem Pflege- und Betreuungsheim an der Neuhäuser Straße ist der schwerverletzte Bewohner (71) infolge seiner Verletzungen in einer Spezialklinik in Dortmund verstorben. Die Paderborner Kripo geht nach Abschluss der Ermittlungen von einem Unfallgeschehen infolge unsachgemäßen Umgangs mit einem Feuerzeug aus. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung konnten nicht gefunden werden. Weitere Erkenntnisse erwartet die Staatsanwaltschaft durch eine Obduktion, die in den kommenden Tagen erfolgen soll.

Der Brand war am letzten Freitagvormittag, 11.10.2024, im Zimmer des Verstorbenen ausgebrochen. Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegepersonals hatten bei den Lösch- und Rettungsmaßnahmen Rauchgas eingeatmet und mussten ambulant in Krankenhäusern versorgt werden (siehe Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5884810 ).

