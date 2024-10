Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Zoohandlung

Büren (ots)

(mb) In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter in eine Zoohandlung an der Fürstenberger Straße ein. Die Einbrecher entdeckten einen Möbeltresor und flexten den Safe im Gebäude auf. Sie entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen. Bei akut verdächtigen Beobachtungen sollte die Polizei unabhängig von der Tageszeit sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell