Polizei Paderborn

POL-PB: Gefährlich! Torstahlstangen im Maisfeld entdeckt

Lichtenau (ots)

(mb) Am Dienstag sind bei der Maisernte mit einem Feldhäcksler mehrere Metallstangen entdeckt worden, die an Maispflanzen befestigt waren - noch rechtzeitig, bevor Menschen verletzt wurden oder Sachschaden an der Maschine entstand.

Gegen 10.10 Uhr war der Mitarbeiter eines Lohnunternehmens mit der Maisernte auf einem Feld zwischen Lichtenau und Asseln an den Wirtschaftswegen "Beim Dören" Ecke "An den Schmielenkämpen" beschäftigt. Der Metalldetektor des Feldhäckslers schlug an und der Fahrer entdeckte zwei Torstahl-Stangen im Einzug des Mähwerks. Die mehr als Daumendicken und teils grün gestrichenen Stangen waren mit Draht an einer Maispflanze befestigt. Die Warnung durch den Detektor und die Reaktion des Maschinenfahrers hatte hohen Sachschaden verhindert. Bei einem Einzug der Stangen wäre ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro zu erwarten. Zudem bestand die Gefahr, dass eine Stange aus dem Mähwerk geschleudert wird und Personen verletzten könnte.

Das Lohnunternehmen erstattete Strafanzeige. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten die Eisenstangen sicher.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in der letzten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

