POL-PB: Fahrerflucht nach Kollision mit Linienbus - Drei Fahrgäste verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Nach dem Brand in einem Pflege- und Betreuungsheim an der Neuhäuser Straße ist der schwerverletzte Bewohner (71) infolge seiner Verletzungen in einer Spezialklinik in Dortmund verstorben. Die Paderborner Kripo geht nach Abschluss der Ermittlungen von einem Unfallgeschehen infolge unsachgemäßen Umgangs mit einem Feuerzeug aus. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung konnten nicht gefunden werden. ...

