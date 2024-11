Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ricklingen: Mit Nägeln gespickte Holzplatte auf Waldweg gefunden - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am 23.10.2024 hat eine Spaziergängerin auf einem Waldweg im Ricklinger Stadtforst eine mit Nägeln gespickte Holzplatte aufgefunden, durch die sie beinahe schwer verletzt worden wäre. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen hatte eine 56-jährige Frau aus Gronau gegen 19:20 Uhr auf dem Waldweg nahe der Straße "Im Flath" eine Spanplatte aufgefunden, aus der mehrere Nägel herausragten. Die Platte war unter Laub versteckt, so dass sie in der Dunkelheit nicht sichtbar war und die Frau nur durch einen Zufall nicht verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter/innen gibt es derzeit nicht. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden daher gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3015 zu melden. /js, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell