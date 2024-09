POL-IZ: 240902.1 Itzehoe: Sturz unter Alkoholeinfluss

Lägerdorf (ots) - Nachdem sich am gestrigen Tag ein Unbekannter in das Haus eines Rentners in Lägerdorf geschlichen hat, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf diese Person geben können. In der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr hielt sich der Anzeigende außerhalb seines Hauses in der Rosenstraße im Garten auf. Den Haustürschlüssel ließ er währenddessen im Schloss stecken, was eine nicht bekannte Person ...

mehr