Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision zwischen Schulbus und Pkw

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Die Einsatzkräfte der Polizeiwache Bad Oeynhausen wurden am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in Eidinghausen gerufen. Bei dem Zusammenstoß von einem Schulbus und einem Pkw, zog sich eine Person leichte Verletzungen zu.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr gegen 7.30 Uhr ein Schulbus die Straße "Im Meerbruch". Der Fahrzeugführer (31) aus Porta Westfalica war in Richtung "Alter Postweg" unterwegs und beabsichtigte an der Einmündung nach rechts abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Bad Oeynhausener die Straße "Alter Postweg" in Richtung der Anschlussstelle der Autobahn (A 30). Den Angaben nach geriet der Bus beim Abbiegevorgang in den Gegenverkehr, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Infolge der Kollision verletzte sich der VW-Fahrer leicht. Sein Golf hingegen trug einen erheblichen Schaden davon und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Reinigungsarbeiten durch eine Kehrmaschine war der Alte Postweg für den Straßenverkehr bis kurz vor 9 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell