Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Zusatzscheinwerfer von Baufahrzeugen in Buxtehude, Unbekannte entwenden Schiffsanker in Assel

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Zusatzscheinwerfer von Baufahrzeugen in Buxtehude

In Buxtehuder in der Heimbrucher Straße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende bei zwei dort abgestellten Baumaschinen insgesamt 4 Zusatzscheinwerfer abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Unbekannte entwenden Schiffsanker in Assel

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch, den 12.08. und Samstag, den 17.08., 09:00 h in der Asseler Hafenstraße in Drochtersen-Assel einen dort in einem Gang zwischen der EWE-Garage und den Containern abgelegten Schiffsanker entwendet. Der Anker ist in schwarzer Farbe lackiert und hat die Aufschrift "Piroler" eingeschweißt. Für den Abtransport müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Vergleichsbild des Ankers in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

