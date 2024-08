Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Känguru in Gewahrsam genommen - Serengetipark wird neues Zuhause

Stade (ots)

Seitdem es Ende Juli im benachbarten Landkreis Cuxhaven mehrfach gesehen, fotografiert und gefilmt wurde, war ein offenbar herrenloses Känguru auf der Flucht und hielt sich meistens versteckt.

Am heutigen frühen Nachmittag wurde es dann im Landkreis Stade in der Samtgemeinde Nordkehdingen entdeckt.

Hier hatte sich das Tier auf eine umzäunte Obstplantage in Oederquart Doesemoor verirrt. Der Eigentümer der Plantage hatte das Känguru entdeckt und die Polizei informiert.

Der hinzugerufene Zoodirektor und Tierarzt des Wingster Waldzoo konnte das Tier schließlich betäuben und es gelang den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei und des Ordnungsamtes anschließend das Känguru einzufangen.

Nach tierärztlicher Untersuchung geht es jetzt in einer zur Kängurubox umfunktionierten Hundebox nach ca. drei Wochen in Freiheit anschließend mit kurzem Zwischenaufenthalt in Drochtersen auf die Reise in den Serengetipark nach Hodenhagen. Dieser hatte sich bereit erklärt, das Tier aufzunehmen und ihm eine neue Heimat zu geben.

Bis heute konnte nicht geklärt werden, woher das Känguru stammt und wer der ursprüngliche Besitzer war.

