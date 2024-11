Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 65: 24-Jähriger fährt in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem Auto einer 25-Jährigen

Hannover (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf dem Südschnellweg zwischen den Anschlussstellen Anderten und Höversche Straße sind am Sonntagmorgen, 17.11.2024, zwei Personen leicht verletzt worden. Zuvor war ein 24-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Pkw einer 25-Jährigen kollidiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 24-jähriger Hannoveraner mit seinem Dacia Sandero gegen 07:35 Uhr die B 65 entgegen der Fahrtrichtung und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Renault Modus einer 25-jährigen Fahrerin aus Langenhagen, die von der Autobahn kam und in Richtung Anderten/ Hindenburgschleuse fuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 24-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte das Fahrzeug aber wenig später selbstständig verlassen. Mit leichten Verletzungen wurden die beiden Unfallbeteiligten nach einer Erstversorgung vor Ort jeweils mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei dem 24-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Da er einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis liegt der Polizei noch nicht vor. Den Führerschein des 24-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste der Südschnellweg bis 10:25 Uhr in Fahrtrichtung Westen gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des 24-Jährigen vor dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell