Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

LKW-Unfall auf der A7 - kurz vor der Raststätte Großenmoor-Ost, LKW landet im Graben

Am Mittwoch, den 29.01.2025, gegen 23:50 Uhr kam es auf der A7, von Würzburg kommend in Fahrtrichtung Kassel, kurz vor der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Großenmoor-Ost, zu einem Alleinunfall. Ein 56-jähriger ukrainischer LKW-Fahrer aus dem Landkreis Kitzingen befuhr mit seinem Sattelzug, Mercedes Actros, die rechte Fahrspur der A7. In Folge eines medizinischen Notfalls verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann und fuhr über die Standspur rechtsseitig in den Graben. Hierbei kippte der LKW auf die linke Fahrzeugseite und kam im Graben zum Stillstand. Glücklicherweise wurde der LKW-Fahrer bei dem Unfall nur leicht verletzt. Ersthelfer unterstützten den Fahrer beim Verlassen seiner Fahrerkabine. Ein Rettungswagen war zur Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde der Fahrer zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Neben dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Hünfeld, die Autobahnmeisterei Fulda, die untere Wasserbehörde sowie die Autobahnpolizei Petersberg vor Ort. Auf Grund der Bergungs-und Reinigungsarbeiten musste die rechte Fahrspur für mehrere Stunden gesperrt werden. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen,Polizeiautobahnstation Petersberg, PHK Auth

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell