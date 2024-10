BPOL NRW: Hauptbahnhof Paderborn - Bundespolizei stellt Schlagring und Einhandmesser sicher

Dortmund (ots) - Gestern Nachmittag (9. Oktober) soll ein Mann in einer Filiale im Dortmunder Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Zudem trug er gefährliche Gegenstände bei sich. Gegen 17:40 Uhr informierte ein Drogeriemitarbeiter die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über einen Ladendiebstahl. Vor Ort trafen die Beamten in den Büroräumen auf den Ladendetektiv und den 43-Jährigen. Der Mitarbeiter gab gegenüber ...

