Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handy gestohlen - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag (9. Oktober) soll ein Mann in einer Filiale im Dortmunder Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Zudem trug er gefährliche Gegenstände bei sich.

Gegen 17:40 Uhr informierte ein Drogeriemitarbeiter die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über einen Ladendiebstahl. Vor Ort trafen die Beamten in den Büroräumen auf den Ladendetektiv und den 43-Jährigen. Der Mitarbeiter gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er beobachtet habe, wie der Deutsche ein Mobiltelefon, im Wert von ca. 40,- Euro, an sich nahm und dieses in seiner Jackentasche verstaute. Anschließend habe dieser den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen. Daraufhin habe der 42-Jährige den Verdächtigen angesprochen und ihn aufgefordert, diesen in die Räumlichkeiten zu begleiten. Der Ladendetektiv wies die Beamten zudem daraufhin, dass sich in der rechten Jackentasche des Mannes ein Brotmesser sowie zwei Pfeffersprays befinden. Des Weiteren besteht gegen den Dortmunder derzeit ein Hausverbot von der Filiale.

Der Beschuldigte machte gegenüber den Polizisten mündlich Angaben zu seiner Person. Da der Mann sich zu den Vorwürfen äußern wollte, begleitete er die Uniformierten zur Bundespolizeiwache. Dort gab er zu, die Tat begangen zu haben. Einen Grund diesbezüglich nannte er den Beamten jedoch nicht. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Die Bundespolizisten erteilten dem 43-Jährigen einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Hausfriedensbruch ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell