Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wahlplakate beschädigt - Geldkassetten aus Spielothek entwendet - Diebstahl aus Kleintransportern

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wahlplakate beschädigt

Alheim. Unbekannte beschädigten zwei Wahlplakate in der Nürnberger Straße in Heinebach mittels schwarzer Sprühfarbe. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Dienstagabend (28.01.). Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldkassetten aus Spielothek entwendet

Bebra. Am Dienstag (28.01.) kam es zwischen 4 Uhr und 4.15 Uhr zu einem Diebstahl in einer Spielothek in der Philipp-Reis-Straße. Auf bislang nicht bekannte Weise hat sich nach aktuell vorliegenden Informationen ein Unbekannter unberechtigt Zutritt zum Inneren verschafft und Geldkassetten mit Bargeld entwendet. Anschließend ist er zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, große und schlanke Statur, bekleidet mit einem Hoodie, einer Jeans und dunklen Turnschuhen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Kleintransportern

Bebra. Drei Kleintransporter waren am Mittwoch (29.01.), zwischen 2.20 Uhr und 2.30 Uhr, Ziel von zwei unbekannten Tätern. Die Fahrzeuge standen zum Tatzeitpunkt auf einem Firmengelände in der Lindenallee. Auf bislang unbekannte Weise wurden zwei von ihnen geöffnet und Werkzeugkoffer mit Elektrowerkzeugen - hauptsächlich des Herstellers DEWALT im Wert von rund 2.500 Euro - entwendet. Am dritten Fahrzeug entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Langfinger können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, große und schlanke Statur. Er war dunkel gekleidet mit einer dickeren Jacke, einer dunklen Mütze sowie einem Tuch vor dem Mund. Täter 2: männlich, kleine und kräftige Statur. Er trug dunkle Kleidung, eine Mütze sowie eine schwarze Jacke mit grauen Applikationen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

