Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus - Beschädigte Wahlplakate

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Lingelbach. Am Montag (27.01.), zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hembergstraße. Unbekannte Täter entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Durch einen Zeugen konnte in diesem Zusammenhang, um 11.35 Uhr, eine verdächtige, männliche Person wahrgenommen werden, die sich zu Fuss im Nahbereich des Tatobjektes bewegte. Diese war circa 25-30 Jahre alt, circa 175 cm groß, hatte eine kräftige Statur und war bekleidet mit einer schwarzen Strickmütze, einer schwarzen Daunenjacke, dunklen Schuhen sowie Handschuhen. Ob die Person im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist derzeit unklar. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Wahlplakate beschädigt oder entwendet

Schotten. Am Montag (27.01.) wurde festgestellt, dass in der Vogelsbergstraße durch Unbekannte mehrere Wahlplakate zerstört und teilweise entwendet worden waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

