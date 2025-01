Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Alsfeld (ots)

Alsfeld. Bereits am 29.11. stellte die Geschädigte ihren weißen Renault Clio auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Grünberger Straße ab. Als sie gegen 13.15 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Beifahrertür fest. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Eine hierdurch abgerissene Plastikverkleidung konnte am Unfallort nicht mehr aufgefunden werden. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter der Tel. 06631 / 974 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell