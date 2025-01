Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Garage - Zigarettenautomat gesprengt - Wahlplakate beschädigt

Fulda (ots)

Einbruch in Garage - Fahrzeugschlüssel entwendet

Hosenfeld. Am Montag (20.01.), zwischen 11 und 13 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Garage in der Straße "Am weißen Stein" und durchsuchte den darin abgestellten Pkw. Als er bei Tatausführung gestört wurde, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Es wurde ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Dem Geschädigten fielen bei dem unbekannten Täter auffällige Turnschuhe auf. Eine nähere Beschreibung ist nicht möglich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Zigarettenautomat zerstört

Künzell. Am Samstag (25.01.), um 23.30 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Keuloser Straße. Aus diesem wurden Zigaretten in unbekannter Stückzahl entwendet. Der Automat wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wahlplakate beschädigt - Mitarbeiterin einer Geschäftsstelle beleidigt

Fulda. Am Mittwoch (15.01.), gegen 13 Uhr, beschädigte eine männliche Person ein Wahlplakat in den Räumlichkeiten einer Partei in der Rabanusstraße. Zudem beleidigte der Unbekannte eine anwesende Mitarbeiterin. Die Person entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der unbekannte Täter wird als fünfzig bis sechzig Jahre alt beschrieben und trug eine Brille ohne Rahmen sowie eine mehrfarbige Mütze. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fulda. Am Freitagmorgen (24.01) wurde festgestellt, dass Unbekannte im Bereich der Bahnhofstraße zwei Wahlplakate beschädigt hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell