POL-OH: Zwei Personen leicht verletzt - Sachbeschädigungen - Trickdiebstahl aus Wohnung - Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Zwei Personen leicht verletzt

Hohenroda. Während eines Fußballspiels in Ransbach kam es am Samstagabend (25.01.) zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen entstand im Bereich der Zuschauer ein Gerangel, in Folge dessen ein 57-Jähriger einem 28-Jährigen einmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Auch ein 23-Jähriger, der nach derzeitigen Erkenntnissen die Streitigkeiten schlichten wollte, wurde - möglicherweise durch einen Tritt - leicht verletzt. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Diese dauern an.

Sachbeschädigung an Pkw

Niederaula. Unbekannte beschädigten zwischen Freitagnachmittag (24.01.) und Samstagmorgen (25.01.) den Heckscheibenwischer eines weißen Ford Kuga, sodass dieser nicht mehr funktionsfähig war. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt in der Kornbergstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung und Schmierereien

Niederaula. Zwischen Mittwoch (01.01.) und Samstag (25.01.) verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einem Gelände einer Kleingartenanlage in der Straße "An der Mulde" und beschädigten dort diverse Gegenstände wie Blumenkübel. Zudem beschmierten sie mehrere Gegenstände mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl aus Wohnung. Vorsicht! Angebliche Handwerker unterwegs

Bebra. Am Freitag (24.01.), gegen 12 Uhr, kam es zu einem Trickdiebstahl in einem Einfamilienhaus in der Pommersche Straße. Nach aktuellen Erkenntnissen klingelten Betrüger bei einer lebensälteren Hausbewohnerin und täuschten vor, ein Angebot über die Reinigungen des Daches sowie der Gehwegplatten unterbreiten zu wollen. Mit geschickter Gesprächsführung brachten die Langfinger die Frau dazu, ihnen Glauben zu schenken und gelangten so ins Hausinnere. Während einer der beiden die Dame in ein Gespräch verwickelt hat, hat der andere unbemerkt Bargeld entwendet. Als beide plötzlich zügig das Haus verließen, schöpfte die Geschädigte Verdacht. Sie beschreibt die Täter wie folgt:

Täter 1: männlich, circa 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, heller Teint, sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einem weiß-roten Arbeitskombi (optisch wie ein Maler) Täter 2: männlich, circa 165 Zentimeter groß, kräftige Statur, südländisches Erscheinungsbild, dunkle, kurze Haare. Er trug eine dunkle Jeans und Lederjacke

Allgemeine Informationen:

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger von angeblichen Dienstleistern an ihren Haustüren aufgesucht. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Als Handwerker getarnt verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen. Nicht selten lassen die Täter Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Personen unbemerkt Zutritt zu den Wohnungen der Opfer, um deren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen oder sie gehen selbst auf die Suche nach Vermögenswerten.

Wichtig ist:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel) - Sollten Sie keine Handwerker oder Personal der Hausverwaltung erwarten, gehen Sie nicht auf Forderungen ein - Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen - Zahlen Sie im Voraus nicht für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Person an Ihrer Haustür oder ein Anruf verdächtig vorkommt - Wenden Sie sich auf jeden Fall auch sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Heckspoiler entwendet

Bad Hersfeld. Von einem weißen VW Golf entwendeten Unbekannte am Sonntag (26.01.), zwischen 5 und 14 Uhr, einen am Heck angebrachten Spoiler im Wert von rund 120 Euro. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Privatparkplatz vor einem Haus in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Hersfeld-Rotenburg. Eine 31-jährige Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurde am Samstag (25.01.) Opfer von dreisten Betrügern. Die Frau erhielt über ihr Handy einen Anruf, bei dem sich die Schwindler als Bankmitarbeiter ausgaben. Sie gaukelten der 31-Jährigen glaubhaft vor, dass sie über die Push-TAN-App unautorisierte Buchungen, die seitens der Bank festgestellt worden sind, stornieren müsse. Kurze Zeit später stellte die Frau mehrere Abbuchungen in Höhe von insgesamt knapp 3.700 Euro auf ihrem Konto fest und realisierte, dass sie betrogen worden war.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht kennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an. - ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

