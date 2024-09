Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bitburg: Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am 07.09.2024, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw am Bedaplatz in Bitburg. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Pkw des Geschädigten und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell