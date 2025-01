Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahndung nach Sachbeschädigungen an Pkw - Zeugenaufruf nach versuchter räuberischer Erpressung

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Farbschmierereien an Pkw und Sachbeschädigung an Reifen

Neuhof. In der Zeit von Dienstag (21.01.), 20 Uhr, bis Donnerstag (23.01.), 7 Uhr, wurden im Bereich der Einmündung Kronhofstraße / "An der Gellenke" zwei Pkw beschädigt. An beiden Fahrzeugen kam es durch unbekannte Täter zu Farbschmierereien mittels eines Permanentmarkers. Zudem wurde ein Reifen eines der Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. In der Vergangenheit wurden bereits Farbschmierereien an den beiden nun wieder betroffenen Fahrzeugen sowie einer nahegelegenen Gasmessstelle festgestellt.

Hainzell. Am Montag (27.01), gegen 5 Uhr, wurde an einem weißen Volvo im Bereich der Kreuzung Goethestraße / Steinshecke ebenfalls ein Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Hinweise in beiden Fällen bitte an den Polizeiposten Neuhof unter Telefon 06655/96880, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchte räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Flieden. Am Mittwoch (22.01.), gegen 17.30 Uhr, wurde nach derzeitigen Erkenntnissen ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda auf dem Parkplatz "An der Fliede", Kreuzung Königreichallee, zunächst durch eine männliche Person angesprochen, die vorgab in einer hilflosen Lage zu sein. Dem Mann kam dies merkwürdig vor, weshalb er sich in seinen in der Nähe geparkten Pkw begab und wegfahren wollte. Zwei derzeit unbekannte Täter verhinderten hierbei das Schließen der Fahrertür und forderten Geld von dem Fahrer. Diese Forderung verstärkte der ältere der beiden Täter durch einen Tritt in Richtung des Geschädigten. Dem Fahrer gelang es, die Fahrertür zu schließen und die Polizei zu informieren. Die Täter flüchteten in Richtung Bahnhof.

Die beiden flüchtigen Personen können durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- Täter 1: circa 20 Jahre alt, circa 180cm groß, schlanke Statur, sprach mit ausländischem Akzent, arabisches Erscheinungsbild

- Täter 2: circa 40-50 Jahre alt, normale Statur, kurze graue Haare, sprach mit ausländischem Akzent, arabisches Erscheinungsbild

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell