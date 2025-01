Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld (ots)

Zusammenstoß beim Abbiegen

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.01.), gegen 16.15 Uhr, beschädigte ein 36-jähriger Fahrer eines Kraftomnibusses den grünen Peugeot einer 37-Jährigen aus Bad Hersfeld. Der Busfahrer fuhr auf der Friedloser Straße, von Friedlos kommend in Richtung Bad Hersfeld. Er fuhr hinter der Peugeot-Fahrerin. Als diese nach links abbiegen wollte, fuhr er links neben dem Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 5.000 Euro.

Zusammenstoß auf Abbiegestreifen

Bad Hersfeld. Am Freitag (24.01.), gegen 10 Uhr, stand ein 56-jähriger Fahrer einer Mercedes Sattelzugmaschine auf dem Linksabbiegerstreifen an der Kreuzung Wehneberger Straße und wollte nach links in die Dippelstraße einbiegen. Zeitgleich wollte eine 72-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz auf dem nebenliegenden Rechtsabbiegerstreifen nach rechts in die Meisebacher Straße einbiegen. Die Zugmaschine scherte beim Abbiegevorgang nach rechts aus und stieß seitlich mit dem Pkw zusammen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 8.500 Euro.

Abkommen von Fahrbahn

Ludwigsau. Am Sonntag (26.01.), gegen 23.15 Uhr, befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen eine 32-jährige Fahrerin eines VW Tiguan die B 27 in Richtung Ludwigsau-Meckler, als ihr ein bislang unbekannter Fahrer mit eingeschaltetem Fernlicht auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin nach rechts aus und touchierte hierbei die Leitplanke. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Abkommen von Fahrbahn

Wildeck-Hönebach. Am Montag (27.01.), gegen 18.30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Rettungswagens die L 3251b aus Richtung Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Heringen. Der Fahrer kam aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Alheim-Heinebach. Am Montag (27.01.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines VW die Bahnhofstraße in Richtung der Einmündung Nürnberger Straße, in die er nach links abbiegen wollte. Ein 64-jähriger Fahrer eines Opel, befuhr zeitgleich die Nürnberger Straße. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 15.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

