POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Bahnhofstraße- insgesamt rund 14.000 Euro Schaden (10.12.2024)

Schramberg (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, ist es auf der Bahnhofstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 14.000 Euro entstanden ist. Ein 68-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der Bahnhofstraße unterwegs und ordnete sich im Bereich der Kreuzung zur Straße "Am Hammergraben" auf der Linksabbiegespur ein. Auf der Kreuzung fuhr der Golffahrer jedoch geradeaus in Richtung der Straße "Am Hammergraben" und prallte mit einem Mercedes Viano eines 58-Jährigen zusammen, der in die gleiche Richtung unterwegs war und auf der Geradeausspur fuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Golf musste abgeschleppt werden.

