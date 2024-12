Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Küchenbrand in der Pfarrstraße (10.12.2024)

Vöhringen (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag ist es in einem Einfamilienhaus in der Pfarrstraße zu einem Brand gekommen. Der Brand brach nach derzeitigem Stand aus noch nicht bekannten Gründen in der Küche des Hauses aus und entwickelte sich zu einem Schwelbrand zur Wand im angrenzende Wohnzimmer. Die alarmierten Feuerwehren Vöhringen und Sulz, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand erfolgreich löschen. Auch der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und vier Helfern im Einsatz.

Der Hauseigentümer war während des Einsatzes nicht zu Hause. Personen kamen nicht zu Schaden. Die entstandene Schadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

