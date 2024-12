Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Unfall im Einmündungsbereich Landesstraße 409/ Eythstraße (10.12.2024)

Vöhringen (ots)

Zwei schwerverletzte Autofahrer und insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagvormittag im Einmündungsbereich der Landesstraße 409 und der Eythstraße passiert ist. Gegen 11 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit einem Mitsubishi auf der Eythstraße in Richtung der L 409. An der Einmündung bog er nach links auf diese ab und prallte mit einem Mercedes eines 78- jährigen Mannes zusammen, die auf der vorfahrtsberechtigten L 409 von Sulz herkommend in Richtung Vöhringen unterwegs war. Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die beiden Männer zur medizinischen Versorgung in umliegende Kliniken. Nach Schätzungen der Polizei entstand am Mercedes ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der entstandene Schaden am Mitsubishi wird mit etwa 15.000 Euro beziffert. Abschlepper kümmerten sich um die beschädigten Autos.

