Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Rückwärts aufgefahren und dann abgehauen

Einen 42-Jährigen ermittelte die Polizei nach einer Unfallflucht in der Nacht auf Sonntag in Laupheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, sei der Fahrer eines schwarzen Audi gegen 0.15 Uhr in der Ehinger Straße unterwegs gewesen. Der Pkw bog nach links auf die B30 ab. Allerdings hatte der schwarze Audi an der Auffahrt abrupt gestoppt und den Rückwärtseingang eingelegt. Eine dem Audi nachfolgende Hyundai-Fahrerin erkannte das und machte sich durch Hupzeichen aufmerksam. Der Fahrer des Autos mit dem ausländischen Kennzeichen reagierte jedoch nicht und stieß mit dem Heck gegen die Front des Hyundai. Ohne auszusteigen und sich um den Schaden zu kümmern, raste der schwarze Audi davon. Die 51-Jährige im Hyundai fuhr nach Hause und verständigte die Polizei. Die nahm die Ermittlungen nach dem Flüchtigen auf. Nur rund eine halbe Stunde später konnte die Polizeistreife einen schwarzen Audi A6 mit ukrainischer Zulassung in der Ulmer Straße fahrend feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle erkannten die Polizeibeamten einen Unfallschaden am Heck des Audi. Die frischen Unfallspuren stimmten mit den Beschädigungen am Hyundai überein. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der mutmaßliche Fahrer des Audi, ein 42-Jähriger, betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem besteht gegen den 42-Jährigen aktuell ein Fahrverbot. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Autos auf etwa 6.000 Euro.

++++2335472(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell