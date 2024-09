LPI-NDH: Alkoholisiert aufgefahren

Küllstedt (ots) - Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt die Polizei im Eichsfeldkreis. Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in mehrere Container in der Straße An der Lehmkuhle. Der oder die Täter erbeuteten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden. ...

