POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Auto rollt die Hochwaldstraße entlang und prallt gegen ein Haus- insgesamt rund 13.000 Euro Schaden (10.12.2024)

Villingendorf (ots)

Ein wegrollendes Auto hat am Dienstagnachmittag auf dem Zimmerner Weg einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro verursacht. Gegen 14.45 Uhr parkte ein 79-Jähriger einen Mercedes auf der Hochwaldstraße im Bereich der Hausnummer 24 und stellte vor dem Verlassen des Wagens versehentlich den Fahrstufenwahlschalter auf "Neutral". In der Folge rollte das Auto rückwärts die abschüssige Hochwaldstraße entlang und prallte gegen den Hauseingang eines Wohnhauses auf dem Zimmerner Weg. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Schadenshöhe am Haus wird auf ungefähr 8.000 Euro geschätzt.

