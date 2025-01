Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Haslach: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 20:15 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Weinbergstraße in Herrenberg-Haslach gerufen. Der Brand war in einer Wohnung ausgebrochen, in der sich zu diesem Zeitpunkt drei Bewohner aufhielten. Die Personen konnten die Wohnung leicht verletzt noch selbständig verlassen. Aufgrund starker Rauchentwicklung im Treppenhaus mussten jedoch insgesamt 16 Personen zum Teil mit einer Drehleiter durch die Feuerwehr aus dem Wohngebäude evakuiert werden. Die verletzten Personen wurden anschließend vom Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Brandes sind aktuell insgesamt vier Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden zunächst beim Bezirksamt versorgt und kamen anschließend eigenständig bei Angehörigen unter. Die Ursache für den Brand ist bislang noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren auch insgesamt vier Streifen des Polizeireviers Herrenberg im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell