Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Montag (06.01.2025), als sie zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr einen BMW aufbrachen. Der Pkw war auf dem Parkplatz "Segelfischbecken" in Weil im Schönbuch abgestellt. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten eine Tasche sowie einen Rucksack mit diversen Wertgegenständen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 677000-0 sowie per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Schönaich in Verbindung zu setzen.

