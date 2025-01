Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht nach mutmaßlichem Autorennen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen Autorennen am Montag (06.01.2024) gegen kurz vor 04:00 Uhr im Bereich Bietigheim-Bissingen sucht die Polizei noch Zeugen. Aus Richtung Freiberg am Neckar kommend befuhren in rasanter Fahrweise ein unbekannter Fahrzeuglenker eines roten Audi und ein ebenfalls noch unbekannter Lenker eines Kleinlasters die Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen. An der Kreuzung zur Buchstraße überholte der Kleinlaster beim Abbiegen den Audi und verlor hierbei, vermutlich aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Ampelanlage. Anschließend setzte der Kleinlaster zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Kleinlaster soll es sich um ein blau weißes Fahrzeug, ähnlich eines Kleintransporters, handeln. Auch der unbekannte Lenker des roten Audi flüchtete nach dem Verkehrsunfall vom Unfallort in Richtung Bundesstraße 27. Zuvor sollen noch mehrere unbekannte Mitfahrer aus dem Audi ausgestiegen und in Richtung Gröninger Weg davongerannt sein. An der Ampelanlage entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mehrere Streifenwagenbesatzungen konnten die beiden verantwortlichen Fahrzeuglenker nicht mehr festgestellt werden. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

