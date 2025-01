POL-LB: Herrenberg: Pkw am Schönbuchturm aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (06.01.2025) zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über das Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kernenstraße in Marbach am Neckar. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Täterschaft durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand Sammlermünzen in unbekannter ...

