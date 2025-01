Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen und einem Sachschaden von über 15.000 Euro ereignete sich am Montag (06.01.2025) gegen 20:10 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München. Ein 63-jähriger VW-Fahrer war dort zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und Stuttgart-Degerloch auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs. Hinter ihm fuhr eine noch unbekannte Person in einem roten Pkw, die mehrfach die Lichthupe betätigte und den 63-Jährigen schließlich rechts überholte. Anschließend scherte die unbekannte Person so dicht vor dem 63-Jährigen nach links ein, dass es zum Kontakt zwischen dem roten Pkw und dem VW kam. Dadurch wurde der VW zunächst nach links gegen die Betonleitwand gedrückt und anschließend nach rechts abgewiesen, wo der VW auf der mittleren Fahrspur gegen den Seat einer 70-jährigen Autofahrerin prallte. Der Seat geriet dadurch auf den rechten Fahrstreifen, wo ein 22-jähriger Mazda-Fahrer nicht rechtzeitig bremsen oder ausweichen konnte und mit dem Seat kollidierte. Der 63-Jährige im VW sowie die 70-Jährige und ihre 53-jährige Beifahrerin im Seat wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt. Der 63-Jährige wurde anschließend vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die unbekannte Person in dem roten Fahrzeug setzte ihre Fahrt nach dem Unfallgeschehen weiter fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

