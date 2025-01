Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 28-Jährige von Unbekanntem sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Sonntag (05.01.2025) gegen 15:40 Uhr in Kornwestheim zugetragen hat. Eine 28-Jährige war dort zu Fuß auf der Eastleighstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe der Altglascontainer wurde sie von einem Unbekannten zunächst angesprochen. Anschließend schlug der Mann ihr mit der Hand auf das Gesäß und ging zu Fuß in Richtung Bahnhof weg. Die 28-Jährige verfolgte den Mann bis in die Bahnhofsunterführung und machte auch Fotos des Tatverdächtigen. Dieser zog in der Unterführung seine Hosen herunter und manipulierte vor der Geschädigten an seinem Geschlechtsteil. Zeugen für die Vorfälle werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

