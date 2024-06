POL-HI: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots) - Bockenem (fri): In der Zeit zwischen dem 29.05.2024 gegen 15:00 Uhr und dem 02.06.2024 gegen 15:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigten Zugang in einen im Ulmenweg in Bockenem abgestellten PKW und entwendeten daraus hochwertige Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu ...

