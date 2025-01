Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch/Weil im Schönbuch: Unbekannte brechen Pkws auf

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Sonntag (05.01.2025) zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr auf Parkplätzen im Bereich Waldenbuch und Weil im Schönbuch ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen in Waldenbuch einen Mercedes auf, der auf dem Wanderparkplatz "Braunäcker" abgestellt war. Auf dieselbe Art verfuhren sie bei einem Skoda, auf dem Parkplatz einer Gaststätte am Rande der Tübinger Straße. Auch auf einen Opel hatten es die Täter abgesehen, der auf dem Parkplatz eines Hotels, etwas außerhalb von Weil im Schönbuch, nahe der Waldenbucher Straße abgestellt war. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro und entwendeten unter anderem einen Rucksack aus einem der Pkws. Der Polizeiposten Schönaich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 07031 677000-0 sowie per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell